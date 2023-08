OM - Mercato : direction la Bundesliga pour Maehle (Atalanta)

Au cours des conférences de presse de présentation de ses recrues la semaine dernière, Pablo Longoria a assuré que sa priorité d'ici la fin du marché des transferts était de dénicher un latéral droit pour mettre en concurrence avec Jonathan Clauss. Depuis plusieurs semaines, il a été dit que le président de l'OM lorgnait le Danois de l'Atalanta Bergame Joakim Maehle.

Mais selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Gianluca Di Marzio, Maehle va prendre la direction de la Bundesliga, et plus précisément de Wolfsburg. Les Loups, qui viennent de récupérer 50 M€ sur la vente à Tottenham du Néerlandais Micky Van de Ven, ancien piste de... l'OM, devraient verser l'indemnité attendue par la Dea, soit entre 12 et 13 M€. Longoria, lui, cherchait à faire baisse la note...

Le calendrier de l'OM pour la saison 2023-24

Joakim #Mahele is getting closer to @VfL_Wolfsburg from @Atalanta_BC after the German side improved their bid to €12/13m. The player has given his green light to the transfer. @SkySport