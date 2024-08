OM Mercato : Dortmund a recruté le remplaçant de Moukoko

Le directeur sportif du Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, s'est montré très clair concernant Youssoufa Moukoko : si ses prétendants, dont fait partie l'OM, ne répondent pas aux attentes financières des Schwartzgelb, alors l'attaquant restera dans la Ruhr. Le BvB souhaiterait récupérer au minimum 20 M€ pour son joueur de 19 ans alors que les Marseillais ne proposent que des prêts avec option d'achat.

Avec Beier, le secteur offensif affiche complet

Mais il y a les discours, destinés à faire monter les enchères, et il y a les actes. Et dans les faits, le Borussia vient de recruter le remplaçant de Moukoko. Il s'agit du jeune international Maximilian Beier (21 ans), qui évolue à Hoffenheim. Coût de l'opération : 30 M€. Beier vient renforcer un secteur qui compte déjà Serhou Guirassy, Sébastien Haller et Youssoufa Moukoko. Ça ferait quatre joueurs pour deux places, voire une car Nuri Sahin joue parfois avec des ailiers. Ce qui implique qu'au moins un de ces noms devra quitter la Ruhr prochainement...

