OM - Mercato : double coup dur pour la piste El Khannouss

Comme très souvent à l'OM, la hype autour d'une potentielle recrue aura été aussi forte qu'éphémère. Hier mardi, un intérêt des Phocéens pour le jeune milieu offensif Bilal El Khannouss a été annoncé. Il paraît qu'en plus d'être hyper talentueux, le meneur de Genk serait un grand supporter de l'OM. Il aurait tapé dans l'œil de Mehdi Benatia qui en aurait fait son premier gros coup en tant que conseiller du recrutement. Seulement voilà, moins de 24h après avoir vu le jour, la rumeur El Khannouss est déjà à ranger au rayon des songes !

Genk attend entre 20 et 25 M€ pour sa pépite

Suivant les sources, l'OM ne serait pas allé au-delà du simple contact pour ce Belge de naissance dont la nationalité sportive est marocaine. La Minute OM assure qu'il a été proposé mais que le club n'a pas donné suite, peut-être parce qu'il a déjà beaucoup de joueurs qui iront à la CAN dans deux semaines et qu'El Khannouss prendra part à la compétition. La Tribune Olympienne dit pour sa part que l'OM a bien fait une offre mais que Genk l'a repoussée car il attend entre 20 et 25 M€ pour sa pépite. Qui devrait plutôt s'engager en Angleterre. Bref, qu'il y ait eu intérêt marseillais ou pas, El Khannouss était trop cher pour l'OM !

🔵⚪️ | 🇲🇦 : Concernant la rumeur Bilal El Khannouss 🇲🇦 le joueur a bien été proposé au club, mais ils ne sont pas intéressés. (je ne connais pas la raison, mais c'est peut-être a cause de la CAN) #TeamOM | #MercatOM pic.twitter.com/1PiVArbAmL — La Minute OM (@LaMinuteOM_) December 26, 2023

