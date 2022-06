OM – Mercato : Dries Mertens se livre sur son avenir, une piste à oublier ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Cité parmi les possibilités de l'OM pour se renforcer à moindre frais, Dries Mertens (libre, 35 ans) est sorti du silence sur son avenir à l'occasion d'une interview à HLN Sport. Si l'international belge fait d'une prolongation à Naples sa priorité, il est encore ouvert à tout.

Une sortie qui laisse de l'espoir aux supporters marseillais même si le journaliste Nicolo Schira calme le jeu assurant que ni Mertens ni Muriel ne rejoindraient l'OM cet été...

❌ Despite the last rumors Dries #Mertens and Luis #Muriel are not #OlympiqueMarseille’s targets for the summer #transfers window. #OM #TeamOM #MercatOM