OM - Mercato : du nouveau dans le dossier Pol Lirola

On vous le disait en fin de semaine dernière : le président de l'OM, Pablo Longoria, se démenait en coulisses pour trouver une solution quant au dossier Pol Lirola. Le latéral, prêté il y a quelques mois, à Elche, en Espagne, est sur le point de mettre un terme à cette expérience et se doit, si il veut jouer, de vite retrouver un nouveau challenge.

Ce devait être en Italie, au sein du club de Monza, propriété de Silvio Berlusconi. Mais selon des informations parue sur les réseaux sociaux, un autre prétendant s'est glissé dans le dossier : le club du Sporting Portugal. Une décision devrait être prise, et donc annoncée, dans les tous prochains jours.

🇪🇸 Dopo la sfida contro il Cadice, l'#Elche inizierà la trattativa con #PolLirola per la risoluzione del prestito.



Poi nuova avventura per lo spagnolo di proprietà dell'#OM ma non c'è solo il #Monza: contatti in corso anche con lo @Sporting_CP #SCP. #TeamOM @TuttoMercatoWeb