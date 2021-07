OM - Mercato : du nouveau pour Guendouzi, Saliba et Radonjic... un joueur en visite médicale !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Pablo Longoria ne dort plus depuis quelques jours. Et ce n’est pas la chaleur suffocante qui plombe Marseille qui contrarie le sommeil du président de l’OM mais plutôt le mercato estival. L'arrivée de William Saliba à l'OM est par exemple toujours en très bonne voie. Selon L’Équipe, la piste s'est même accélérée cette semaine et le défenseur central s'est entretenu avec Jorge Sampaoli.

De nombreux clubs étaient intéressés par sa venue, comme Nice, où il était prêté la saison dernière, Newcastle ou Lille, mais Saliba a repoussé ces possibilités pour diverses raisons, convaincu que l'OM lui offrirait une meilleure exposition. L'affaire pourrait se conclure sous la forme d'un prêt.

Autre signature attendue très prochainement à l’OM : Mattéo Guendouzi. Selon le compte Treize013, le milieu d’Arsenal devait même commencer sa visite médicale à 7h pour signer son contrat dans l’après-midi ! Enfin, des joueurs pourraient quitter le club phocéen, à l’image de Dario Benedetto ou Nemanja Radonjic, annoncé entre le Hertha Berlin et Benfica. Selon L’Équipe, un club inattendu s’est manifesté dans la soirée d’hier pour récupérer l’ailier de 25 ans, sous contrat jusqu’en 2023.

La une du journal L'Équipe du lundi 5 juillet



