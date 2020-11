L'été dernier, Duje Caleta-Car (24 ans) faisait partie des éléments susceptibles de quitter l'Olympique de Marseille. En quête de liquidités, les dirigeants phocéens espéraient une grosse offre anglaise. Finalement, seul West Ham s'était réveillé dans les ultimes heures du marché et l'OM avait finalement refusé la proposition londonienne, jugeant l'offre insuffisante et le délai trop court pour remplacer l'international croate.

Liverpool va chercher un défenseur en janvier

Malgré cette péripétie, il n'est pas dit que l'ancien joueur du RB Salzbourg finisse la saison en Cité phocéenne. En janvier 2021, le marché des transferts ouvrira ses portes à nouveau et certains clubs anglais pourraient être tentés de faire des corrections. Et comme l'a confirmé le head of football Pablo Longoria au Phocéen il y a quelques jours, l'OM se montrera à l'écoute.

Face aux blessures et à la longue absence de Virgil van Dijk, Liverpool se serait mis en quête d'un stoppeur solide. L'Express a vanté les mérites de Caleta-Car pour renforcer les Reds : « A 24 ans, le Croate correspondrait à la stratégie de recrutement de Liverpool, qui consiste à cibler les joueurs talentueux avec une marge de progression et de développement », peut-on lire. Le tabloïd suggère aussi à Jurgen Klopp de se pencher sur les profils de Tyrone Mings (Aston Villa), James Tarkowski (Burnley) ou encore Willi Orban (Leipzig).