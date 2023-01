OM – Mercato : en attendant Moffi, un premier deal Marseille – Lorient est ficelé

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

L'information est tombée en début de soirée, venant comme souvent de l'insider Mohamed Toubache-Ter. « Courtisé par de nombreux clubs de Premier League, l’international sénégalais Bamba Dieng est sur le point de devenir le plus gros transfert de l’histoire de Lorient. On se dirige vers un contrat d’une durée de cinq ans ».

Bamba Dieng à Lorient, c'est fait !

Un bruit confirmé quelques heures plus tard par Foot Mercato qui a confirmé l'accord entre l'OM et le FC Lorient pour Bamba Dieng, lequel est attendu dans la soirée en Bretagne avec une visite médicale demain et une signature dans la foulée. Un deal négocié aux alentours de 8-10 M€ selon la Provence, qui évoque de son côté un contrat plus court (3 ans et demi).

Reste maintenant aux Phocéens et aux Merlus de finaliser le dossier Terem Moffi, lequel est bel et bien un dossier séparé, négocié pour 30 M€ bonus inclus et un pourcentage à la revente. Pour l'heure, le deal Moffi bloque toujours sur la volonté du Nigérian, qui avait un accord avec l'OGC Nice.