OM - Mercato : en cartonnant un joueur après Rennes, Tudor a rappelé à Longoria un besoin urgent

Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Hier soir, après la laborieuse qualification de son équipe aux dépens de Rennes (1-0), Igor Tudor était à l'image des supporters de l'OM : heureux mais fatigué. C'est que les dernières minutes ont été irrespirables, avec deux grosses occasions bretonnes, dont une barre dans les arrêts de jeu. L'entraîneur croate a tenté d'expliquer son état d'esprit en français et il l'a fait dans un large sourire, qui en disait long sur sa satisfaction du moment, lui dont l'équipe vient d'égaler le record de victoires consécutives du club toutes compétitions confondues (8).

Mais il y avait une ombre au tableau et elle se nommait Bamba Dieng : entré en jeu à la 62e à la place d'Alexis Sanchez, le Sénégalais n'a jamais été trouvé par ses partenaires, a donc touché très peu de ballons et, pire, n'a pas participé au pressing collectif. A son sujet, Tudor a lâché : "Je n'ai pas aimé la façon dont il a joué et je le lui ai dit dans le vestiaire". Voilà qui n'augure rien de bon pour le jeune attaquant. Et qui rappelle à Pablo Longoria que l'urgence de ce mercato doit être de trouver une pointe car Sanchez n'aime pas jouer à ce poste, même s'il fait le travail avec un investissement louable, et donc que Dieng est parfois plus pénalisant qu'autre chose pour son équipe.