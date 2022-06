OM - Mercato : en concertation avec Saliba, Longoria a un plan malicieux pour le recruter

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

"J’appartiens à Arsenal, il me reste encore deux ans. Je serais à la reprise avec Arsenal. J’ai fait zéro match et j’ai quand même envie de leur montrer mon vrai visage et d’avoir la chance de jouer pour ces supporters et ce grand club", a confié William Saliba dans un entretien accordé dimanche dernier à Téléfoot.

Le plan de l'OM pour Saliba

Mais l'Olympique de Marseille, qui a pu profiter du défenseur central français en prêt cette saison, garde toujours espoir de le recruter définitivement cet été. Selon les informations du journal L'Equipe, le club phocéen, en concertation avec William Saliba, serait prêt à attendre jusqu'en août pour vérifier si l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, va réellement donner sa chance à l'ancien joueur de l'ASSE. Dans le cas contraire, l'OM reviendra à la charge pour récupérer William Saliba sous la forme d'un transfert sec ou d'un nouveau prêt.

Découvrez les transferts de la Ligue 1 club par club : https://t.co/XnsisVluPQ pic.twitter.com/4qQwySNPZN — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 9, 2022

