OM – Mercato : en plus de Lopez, Ünder et Saliba, Marseille conclut aussi Guendouzi

Le deal était en bonne voie, il devrait se conclure dans les prochains jours au même titre que les prêts payants de Pau Lopez et Cengiz Ünder (AS Roma), qui sont déjà sur la route de Marseille, Mattéo Guendouzi (Arsenal, 22 ans) va bel et bien débarquer sur la Canebière.

D'après Mohamed Toubache-Ter, l'ancien Merlu va rejoindre l'OM sur la base d'un prêt payant de 1 M€ assorti d'une option d'achat obligatoire de 11 M€. Attendu lundi à Marseille pour passer sa visite médicale en même temps que les deux autres recrues, Guendouzi se serait déjà entendu sur la base d'un contrat de quatre ans.

Pour contourner les problèmes liés à la DNCG, l'OM multiplie donc les prêts avec option d'achat à paiement différé. Un deal à la Milik qui pourrait quand même coûter très cher au club phocéen à l'horizon 2022... Surtout si le club provençal rate une nouvelle fois la Ligue des Champions...

Accord trouvé entre Arsenal & Marseille !!!

Contrat de 4 ans pr le milieu de terrain. @MatteoGuendouzi a refusé plusieurs clubs: il voulait Marseille.#OM #AFC https://t.co/Vt3xYLBmxa



PS: merci aux supporters marseillais pr leur bienveillance sur ce dossier, à mon égard. https://t.co/gGgzQ3KhLg pic.twitter.com/m0zCFEUM62 — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) July 3, 2021