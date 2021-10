OM - Mercato : en plus de Saliba, Arsenal veut récupérer un autre Marseillais

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Prêté par Arsenal à l’Olympique de Marseille comme William Saliba, Mattéo Guendouzi crève l'écran depuis le début de la saison. Mais alors que l'OM dispose d'une option d'achat pour recruter définitivement le milieu de terrain français, l'entraîneur des Gunners, Mikel Arteta, n'a pas écarté la possibilité qu'il revienne à Londres.

"Pour l’instant, il est parti pour la saison, et je pense qu’il passe un très bon séjour à Marseille. Cela fait partie du plan que nous avons élaboré avec lui. Il continue son développement. Nous allons prendre une décision à la fin de l’année. Je ne pense pas que vous puissiez dire qu’il ne rejouera forcément plus pour Arsenal alors qu’il appartient toujours au club", a-t-il déclaré en conférence de presse à quatre jours de la réception de Crystal Palace, pour le compte de la huitième journée de Premier League.

▪️ Facing Crystal Palace

▪️ The international break

▪️ Emile Smith Rowe

▪️ Winning Manager of the Month



Every word from @M8Arteta's press conference ahead of #ARSCRY 👇