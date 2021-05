OM - Mercato : encore du nouveau dans le dossier Gerson !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

C'est le quotidien l'Equipe qui donne l'information depuis quelques minutes : Gerson, le milieu de terrain brésilien courtisé par l'OM depuis des jours, ferait encore attendre sa décision. En effet, et en dépit d'un contrat de cinq ans et un salaire triplé en France, celui qui accumule les titres avec Flamengo (7 déjà à son actif) aurait demandé un court temps de réflexion aux dirigeants olympiens. Jusqu'à quand ? Dimanche soir, semble-t-il.

Car d'ici-là, et toujours selon l'Equipe, Gerson veut concentrer sur la finale du Championnat carioca, samedi soir, contre Fluminense. Réponse imminente, donc. Pour rappel, le club phocéen, et c'est au conditionnel, proposerait 25 millions d'euros plus 5 de bonus.