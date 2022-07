OM - Mercato : enfin la bonne porte de sortie pour Alvaro ?

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Les jours se suivent et se ressemblent pour Alvaro Gonzalez. Qui, plus que jamais, doit se trouver un nouveau challenge, écarté qu'il est à l'OM. Le successeur de Jorge Sampaoli, Igor Tudor, ne semble pas lui accorder la moindre confiance et c'est pourquoi l'Espagnol, toujours sous contrat, est clairement poussé vers la sortie.

Le joueur, depuis des semaines, a été annoncé en Arabie Saoudite, en Liga, au Mexique, dans le club de Gignac et Thauvin, et voilà qu'un nouveau club vient s’ajouter à la liste. Il s'agirait de l'AEK Athènes, comme vous pouvez le lire ci-dessous. Attention toutefois, le club grec vise également un autre élément, encore plus rugueux qu'Alvaro.

A suivre.