OM - Mercato : enfin une bonne nouvelle dans le dossier Gerson !

Le dossier Gerson continue de patiner. Passé les déclarations d’intentions concernant un retour vers Flamengo, le transfert semble au point mort. C’est ce que le président du Flamengo, Rodolfo Landim (65 ans) a confirmé à L’Équipe : « Il a un contrat en vigueur avec l’OM. Il y a eu des discussions mais on est très loin d’avoir trouvé un accord. » Recruté à l’été 2021 pour 25 M€ (18 M€ + 4M€ de bonus + 3M€ de commissions d’agents), l’OM espère limiter la casse et réclamerait 15 M€ au club brésilien. Une somme trop élevée pour ce dernier, malgré les recettes liées à la victoire récente en Copa Libertadores.

Des intermédiaires décisifs pour Gerson ?

« Il y a une distance énorme entre ce que réclame l’OM et ce qu’on peut offrir, assure Landim. C’est une opération très compliquée à réaliser. Avec le joueur et son staff, on est d’accord. Flamengo aime Gerson et on aimerait l’avoir avec nous. Mais, vu comment les choses évoluent, j’ai l’impression que ça va être très difficile. »

Du côté de l’OM , on explique que les négociations sont au ralenti, une partie de poker semblant engagée entre les deux parties. Seule bonne nouvelle : les intermédiaires ayant amené Gerson à l’OM pourraient décanter la situation dans les prochaines semaines.

