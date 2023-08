OM - Mercato : énième coup de théâtre pour Alexis Sanchez !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

On est le 12 août à l'heure où ces lignes sont écrites et Alexis Sanchez n'a toujours pas décidé où il évoluera la saison prochaine. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec l'Olympique de Marseille, l'attaquant chilien est toujours espéré du côté de la Canebière.

La clim est tombée pour le retour d'Alexis Sanchez à l'OM !

Mais alors qu'ESPN a annoncé ce jeudi que l'ancien joueur du FC Barcelone devrait revenir à l'OM d'ici la fin du mercato estival, le compte Twitter La Minute OM, toujours très bien informé sur l'actualité du club phocéen, ne donne pas le même son de cloche et croit savoir qu'il n'y aurait rien entre Alexis Sanchez et l'OM, qui ne serait que le plan C de l'international chilien après l'Inter Milan et Galatasaray.

Malheureusement y’a rien. — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 10, 2023

