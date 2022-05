OM - Mercato : énorme embouteillage dans le dossier Mohamed-Ali Cho

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

On vous le disait à l'heure du déjeuner, reprenant un article du quotidien marseillais, La Provence, le dossier de l'Angevin Mohamed-Ali Cho est loin d'avoir livré son verdict. Et pour cause, le joueur n'aurait pas terminé sa réflexion, ce qui laisse de l'espoir aux dirigeants marseillais. Extrait de la Provence : « Cho, qui en a terminé avec les épreuves du bac vendredi dernier, sait ce que l'OM lui propose et n'en fait pas une question financière."

Il attend d'y voir plus clair dans le projet olympien, notamment après le passage de Marseille à la DNCG et quant à la possible sanction de la FIFA suite à l'épisode Pape Gueye (interdiction de recrutement).

En attendant, et outre l'intérêt de plusieurs clubs (Anglais, Italiens, Betis Séville), Footmercato croit également savoir qu'un nouveau club espagnol est venu aux renseignements : le FC Valence.

A suivre.

Pour résumer Alors que l'OM a toujours le joueur d'Angers, Mohamed-Ali Cho, dans le viseur, plusieurs clubs étrangers suivent également le dossier avec un immense intérêt. Pas simple, dès lors, de savoir ce que va privilégier le joueur dans les prochains jours.

Benjamin Danet

Rédacteur