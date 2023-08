OM - Mercato : énormes coups de théâtre pour Amiri et Guendouzi !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Samedi dernier, le journaliste de Sky Sport Allemagne, Florian Plettenberg, a fait état d'un intérêt de l'Olympique de Marseille pour le milieu de terrain polyvalent du Bayer Leverkusen, Nadiem Amiri.

Amiri, une fausse piste ?

Mais alors que ce même journaliste a annoncé qu'un accord verbal aurait déjà trouvé entre l'Allemand et le club olympien, La Provence et Foot Marseille donnent un tout autre son de cloche et croient savoir que Nadiem Amiri ne seraient en réalité pas sur les tablettes des dirigeants marseillais lors de ce mercato estival. Foot Marseille annonce également que Mattéo Guendouzi, annoncé tout proche de la Lazio Rome, devrait plutôt rester à l'OM cet été.

