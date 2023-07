OM – Mercato : l'espoir existe toujours pour Alexis Sanchez, un défenseur de Valence visé

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Alors que Sead Kolasinac (30 ans) va faire faux bond à l'OM et s'engager librement à l'Atalanta Bergame la semaine prochaine où on lui propose un contrat de deux ans plus une année en option à 2 M€ net par an, le club phocéen garde un vrai espoir de faire prolonger Alexis Sanchez (35 ans) et ce même si le Chilien est libre depuis samedi.

La piste Thierry Correia est creusée par Longoria

L'Equipe explique que les échanges ne sont toujours pas rompus avec l'agent d'Alexis Sanchez Fernando Felicevich et, s'il n'y a pas d'accord pour l'instant, la levée de son année optionnelle est toujours de l'ordre du possible.

Pas encore dans l'urgence de trouver un nouveau buteur vedette même si le dossier « n'incite pas à l'optimisme » selon le quotidien sportif, Pablo Longoria planche surtout sur le chantier des latéraux. Une demande de son nouvel entraîneur Marcelino. Le club phocéen serait sur le portugais du FC Valence Thierry Correia.

Pour ceux qui demandent des informations sur Alexis Sanchez, il y a toujours des échanges avec l’entourage du joueur, il n'y a pas encore d’accord pour une prolongation. Voilà la situation aujourd’hui. #TeamOM pic.twitter.com/V8bJ9U1zSl — ?￰ンミレ ?￰ンミᄁ?￰ンミᆴ?￰ンミ゙ ?￰ンミフ (@LaMinuteOM_) July 1, 2023

Podcast Men's Up Life