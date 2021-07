OM - Mercato : et maintenant, Longoria veut piocher à Paris !

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pablo Longoria dort-il quelquefois ? Le président de l’OM semble monté sur ressorts depuis le début du mercato estival, où il fait feu de tout bois pour renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Plusieurs recrues ont même déjà posé leurs valises avant même le premier amical remporté haut la main dimanche contre Martigues (3-0).

Jordan Amavi a d’ailleurs évolué au sein de la défense - axe gauche - dans une position qu’on ne lui connaissait pas encore. Cela signifierait-il que le latéral gauche aura un rôle différent la saison prochaine ? Pas sûr, mais en tout cas un concurrent pourrait lui être mis dans les pattes.

Hadjam est déjà coté

Selon L’Équipe, l’OM a pris des renseignements sur Jaouen Hadjam, jeune défenseur du Paris FC, sur la base d'un prêt avec option d'achat d'environ 1,5 M€. S'il n'a disputé que six matches de L2 la saison dernière, le latéral gauche (18 ans) a été appelé deux fois en sélection U18 et a été surclassé une fois en U19 avec les Bleus.

« Les discussions, pour l'instant, ne sont pas allées plus loin entre le PFC et Marseille, peut-on lire dans le quotidien sportif. L’AS Monaco et Leverkusen ont aussi montré un intérêt pour le jeune latéral gauche. » Sous contrat jusqu’en 2023 à Paris, Hadjam est estimé à 400 000 euros par la plateforme Transfermarkt.

