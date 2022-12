OM - Mercato : et maintenant, un grand nom de Liga sur Marcus Thuram !

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

S'il a peu l'occasion de montrer son talent sur le terrain, Marcus Thuram se fait remarquer au Qatar par sa joie de vivre et sa mentalité irréprochable. Ainsi, hier soir, il devait remplacer Olivier Giroud à l'entrée du dernier quart d'heure, mais le Milanais ayant redonné l'avantage à l'équipe de France face à l'Angleterre (2-1), il a fêté ce but puis est retourné s'assoir sagement sur le banc, attendant le coup de sifflet final pour aller célébrer la qualification sur la pelouse.

A 25 ans, le fils de Lilian Thuram vit des moments d'autant plus agréables qu'il voit une quantité impressionnante de clubs s'intéresser à lui, qui sera libre en juin prochain. L'OM est intéressé et Pablo Longoria en a fait sa priorité mais le spécialiste des transferts Ignazio Genuardi explique que la concurrence est énorme et qu'un grand club espagnol s'est également mis sur les rangs : "Alors que certains bruits évoquent une offre de 6 M€ net par an du Bayern Munich, il n’y a rien d’acquis concernant Thuram. Ardemment courtisé en Italie et en Angleterre, le Tricolore dispose aussi d’un admirateur de poids en Liga. Pour rappel, l’attaquant international français n’est pas pressé de bouger, lui qui sera libre en juin prochain. À l’image de certains clubs anglais comme Newcastle, Everton et Tottenham, une formation espagnole pourrait tout de même tenter de griller la concurrence cet hiver. Présenté comme gourmand au niveau financier, l’ancien joueur de Sochaux et de Guingamp ambitionne de rejoindre une formation de premier plan au niveau européen".