OM - Mercato : Et Strootman est décisif loin de Marseille !

Battu à Monaco (1-3) ce week-end, l'OM est dans une mauvaise passe illustrée par ses stats : Marseille a tenté 5 tirs ou moins lors de 2 matches consécutifs en Ligue 1 pour la 1ère fois depuis qu'Opta analyse la compétition (2006/07). Avec cette impuissance, le podium s'éloigne pour le club phocéen.

Et pendant ce temps, en Italie, Kevin Strootman, parti au Genoa début janvier, retrouve en Serie A le temps de jeu qu'il avait perdu en L1. Non sans une certaine réussite. En effet, pour sa deuxième apparition avec le Genoa, Strootman a délivré sa première passe décisive et le Geona s'est imposé devant Cagliari (1-0) grâce au 7ème but de la saison de son attaquant Mattia Destro. Un succès qui lui permet de compter désormais 4 points d’avance sur la zone rouge.