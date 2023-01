OM - Mercato : Everton vient torpiller le dossier Moffi !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Tel que c'est parti, le dossier Terem Moffi va s'étirer jusqu'à la clôture du mercato hivernal, dans une semaine. Car chaque jour apporte son lot de rebondissements. Au départ, l'attaquant nigérian de Lorient devait s'engager avec Nice, avec qui il s'était mis d'accord le 31 décembre. Et puis, West Ham a voulu le recruter, avant que les Merlus ne jouent la surenchère. Et, depuis hier, c'est l'OM qui est entré dans la danse !

Ce mardi, Foot Mercato annonce que les Phocéens ont trouvé un accord avec les Merlus pour un échange avec Bamba Dieng plus une belle somme d'argent (environ 14 M€). Il ne manque plus que l'accord du joueur, chamboulé par cet intérêt d'un club mieux classé que le Gym. Mais comme si ça ne suffisait pas, Everton est venu ajouter son grain de sel ! Les Toffees, qui viennent de perdre leur manager, Frank Lampard, et pourraient nommer à sa place Marcelo Bielsa, voudraient recruter Bamba Dieng cet hiver ! Et le Sénégalais préfèrerait évidemment rejoindre la Premier League. Sans l'apport de Bamba, l'OM ne pourrait pas payer les 30 M€ attendus par Lorient pour Moffi...