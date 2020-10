OM – Mercato : Eyraud fait une annonce, un ultime espoir pour un latéral ?

De passage au mémorial de Pape Diouf ce lundi, Jacques-Henri Eyraud a fait quelques annonces sur la fin du Mercato de l'OM. En fin d'après-midi, le président délégué du club phocéen a notamment lâché cette phrase : « On vient de boucler deux opérations et il y en aura peut-être une troisième d'ici à ce soir. C'est pour ça que je dois vite retourner à la Commanderie ».

👉🏼Eyraud annonce que l’OM vient de boucler deux opérations sur le Mercato. Et peut-être une troisième d’ici la fin de la soirée. (Video @BenByllel) #TeamOM pic.twitter.com/QdXy4FIckK — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) October 5, 2020

Maehle (Genk) la dernier piste ouverte à droite

Bien évidemment, difficile de savoir à qui il fait allusion et s'il ne s'agit pas déjà des trois dossiers actés dans le sens des départs (Lopez, Sarr) et des arrivées (Cuisance) mais, si l'on en croit La Provence, une quatrième « opération » pour être bouclée dans les heures qui viennent.

Face au départ de Bouna Sarr, l'OM est toujours en quête active d'un latéral droit. La piste Centonze (FC Metz) refermée, La Provence confirme qu'il ne reste bel et bien plus qu'un dossier en cours pour le couloir, celui du danois de Genk Joakim Maehle (23 ans). « Les discussions se poursuivent concernant sa venue, alors que du côté de Genk, on se montre pessimiste sur une telle issue », écrit le média provençal.