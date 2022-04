OM - Mercato : face au FC Nantes, Kamara était supervisé par un nom prestigieux

Zapping But! Football Club OM : Faut-il se séparer de Jorge Sampaoli ?

L'OM a remporté un succès précieux hier soir au Vélodrome face au FC Nantes (3-2). Menés à deux reprises, les Phocéens se sont arrachés pour prendre les trois points et ils ont bien fait car leurs concurrents à la 2e place ont faibli. Si bien qu'aujourd'hui, ils comptent six longueurs d'avance. La qualification pour la Champions League est proche. Boubacar Kamara a largement contribué à ce succès avec une prestation une nouvelle fois excellente. Toujours aussi bien placé et propre dans ses interventions, le Minot continue de donner des regrets aux supporters marseillais, lui qui devrait partir gratuitement en juin.

Et justement, hier soir se trouvait dans les tribunes du Vélodrome un superviseur très spécial. En effet, sur les images de la télévision, on a pu voir que Steven Gerrard était assis un rang en dessous de Pablo Longoria. La légende anglaise, désormais manager d'Aston Villa, était là pour superviser Boubacar Kamara, selon La Provence. Elle n'a rien dit de ses impressions et on ne saura que dans deux mois si le défenseur/milieu rejoint Morgan Sanson et peut-être Philippe Coutinho du côté de Villa Park. La seule certitude, c'est qu'il a fait tout ce qu'il a pu pour plaire à l'ancienne idole de Liverpool...

👉🏼Steven Gerrard est au Vélodrome pour superviser Boubacar Kamara, libre à la fin de la saison. (RMC) #TeamOM — Guillaume Tarpi (@GuillaumeTarpi) April 20, 2022



