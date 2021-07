OM - Mercato : feu vert pour Lirola, officialisation ce week-end ?

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Depuis jeudi soir et la victoire sur le Servette (3-1) en amical, les supporters de l'OM sont en ébullition. Gerson a marqué, Under a fait rêver par ses dribbles, Guendouzi et Saliba, en tribunes, vont bientôt débuter à leur tour… Le recrutement de Pablo Longoria enthousiasme tout le monde en Provence. Il ne manque plus qu'un seul homme : Pol Lirola. Le latéral droit espagnol, devenu le chouchou des supporters en raison de sa générosité dans le jeu, est très attendu.

Le journaliste italien Gianluca Di Marzio assure que les fan de l'OM n'auront plus longtemps à attendre. Cette nuit, il a expliqué que "l'offre marseillaise pourrait être acceptée par la Fiorentina" et que les deux clubs en étaient à discuter des modalités de paiement. Ce que l'on appelle les derniers réglages avant l'officialisation du transfert. Selon la même source, l'officialisation pourrait intervenir ce week-end.