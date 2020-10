OM - Mercato : l'histoire d'amour entre Villas-Boas et Thauvin pourrait tourner court

Florian Thauvin a été clair la semaine dernière : il veut rester fidèle à l’OM pour disputer la Ligue des champions. « Quand on passe une saison blanche, aujourd'hui je n'ai qu'une seule chose en tête, c'est jouer au ballon. Je veux au foot et bien jouer. Le reste, mon avenir, on verra, a-t-il argumenté dans L’Équipe. Aujourd'hui je suis là, mais demain, si ça se trouve le club reçoit une offre et me dit il faut partir. Oui, j'écouterai toujours ce qu'on me proposera, même si j'ai cinq années de contrat ».

L'AC Milan pourrait payer en janvier 2021

Le champion du monde est donc clair : oui, il aime l’OM. Mais oui, il sera attentif à une offre extérieure. Cela pourrait être le cas avec l’AC Milan. Selon Calciomercato, le directeur sportif du club lombard Frédéric Massara est un grand fan de Thauvin et avait déjà essayé de le recruter quand il était en poste à l’AS Rome ces dernières années. L’intéressé aurait désormais passé la vitesse supérieure : des contacts auraient déjà eu lieu entre les deux parties.

L'idée est bien évidemment de ficeler la transaction pour que Thauvin débarque libre en Lombardie en juin 2021. L’hypothèse nouvelle dans ce dossier, c’est que l’AC Milan pourrait tenter de le récupérer cet hiver, en versant à l'OM une compensation financière pour les six derniers mois de contrat de l'ailier olympien ! Des discussions seraient en cours et pourraient donc mettre fin à l'histoire d'amour qui vient à peine de commencer entre Thauvin et André Villas-Boas.