OM - Mercato : Flamengo a déjà oublié Gerson

Même s'il joue désormais à Marseille, Gerson continue de suivre l'actualité de Flamengo et même de suivre certains de ses matches jusqu'au bout de la nuit. Ainsi, le milieu de terrain avait salué la qualification du club le plus populaire du Brésil pour la finale de la Copa Sudamericana, équivalent de l'Europa League. C'est donc sans surprise qu'il voit Andreas Pereira, prêté par Manchester United, réussir à le faire oublier et même obtenir les éloges d'anciens joueurs célèbres, qui voient en lui un meilleur footballeur que le néo-Marseillais.

"S'ils ont des styles semblables, Andreas Pereira est beaucoup plus rapide, beaucoup plus dynamique que Gerson, a expliqué Junior, pilier mythique de la Seleçao aux Coupes du monde 1982 et 1986 et légende Flamengo. Il se projette très bien dans la surface aussi. C’est un combattant, de par son apprentissage en Angleterre. C’est ce qui manquait un peu dans l’entrejeu, un milieu capable d’aider William Arão dans la récupération." Pendant ce temps, Gerson ne parvient pas à donner sa pleine mesure à l'OM, même quand il est aligné à son meilleur poste, comme dimanche contre Lille (0-2)…

