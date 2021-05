OM - Mercato : Flamengo donne rendez-vous pour Gerson

Les supporters de l'OM ne parlent que de lui sur les réseaux sociaux : Gerson et sa protection de balle, Gerson et sa capacité à ressortir le ballon proprement, Gerson et sa percussion… Les vidéos le mettant en valeur tournent, en font rêver certains, en inquiètent d'autres, qui se demandent pour le milieu de terrain brésilien du Flamengo a échoué à la Roma et la Fiorentina (en prêt) il y a deux ans. Surtout qu'à 25 M€, ça fait cher le risque, d'autant que Gerson viendrait pour remplacer un Boubacar Kamara qui, lui, a fait ses preuves et est un enfant du pays !

"Lundi ou mardi, on verra pour parler"

Mais force est de constater que l'histoire est en marche. A tel point que le directeur exécutif du Flamengo, Bruno Spindel, et le vice-président, Marcos Braz, ont prévu d'en discuter avec les principaux intéressés dès la semaine prochaine ! « Lundi ou mardi peut-être, on verra pour parler, a annoncé Braz au journaliste Renan Moura. Ils connaissent ce qu'est Flamengo, ils savent combien recruter un joueur de chez nous est difficile. Même Gerson fut difficile à recruter. Il a fait beaucoup d'efforts pour venir ici, son père a beaucoup aidé, et il a réussi de belles choses ici. »

« Rien que par éducation, Bruno comme moi devons parler avec d'autres clubs, en Europe ou dans le monde entier. On écoute tout le monde. C'est le marché. C'est notre devoir de discuter avec les gens, ça fait partie du boulot. » Pablo Longoria sera donc écouté. D'ici à ce qu'il soit entendu, ce sera certainement une question d'argent !