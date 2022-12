OM - Mercato : Flamengo étudie d'autres profils que celui de Gerson

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

Chaque jour apporte un nouvel épisode au feuilleton Gerson. Feuilleton arrivant du Brésil puisqu'en France, Pablo Longoria maintient le cap : ce sera 20 M€ pour son milieu de terrain, rien d'autre. Dernièrement, une réunion avec les dirigeants brésiliens a abouti à une reprise des négociations. Le champion d'Amérique du Sud espérait vendre des joueurs pour amasser la somme réclamée et ainsi faire revenir son ancienne idole. Mais le média local Lance assurait qu'il avait peu de chances de parvenir à ses fins.

Et ce dimanche, c'est cette tendance qui se dégage. Flamengo ne parviendra pas à réunir 20 M€, même en vendant plusieurs joueurs. Selon le journaliste d'UOL Mauro Cezar, le Rubronegro commencerait à étudier d'autres profils pour renforcer son milieu de terrain. Et il est pressé car le championnat carioca débute avec la nouvelle année et il y aura également le Mondial des Clubs à compter du 1er février. Gerson s'éloigne à nouveau du Maracana...