OM – Mercato : Flamengo ralentit le dossier Gerson … Mais pas à cause de l'OL !

S'il avait quasiment un pied à l'OM malgré l'arrivée récente de l'OL sur le dossier, Gerson (Flamengo, 24 ans) n'a toujours pas réglé son transfert dans la Cité phocéenne. Pourtant, tout semblait ok pour qu'on assiste à un transfert du milieu de terrain auriverde contre une indemnité de transfert de 25 M€ + 5 M€ + 20 à 25% d'intéressement sur une future revente.

Alors qu'on présentait ce mardi 1er juin comme le jour décisif pour le dénouement de ce dossier, Globoesporte douche les espoirs des supporters marseillais. D'après le média local, Flamengo veut que ce soit long... Et ça le sera probablement.

Flamengo veut le garder jusqu'au 10 juillet

Donnant l'impression d'attendre les offres pour jouer la surrenchère, Flamengo aurait surtout un autre dessein plus terre à terre. Le club carioca souhaiterait tout simplement conserver Gerson jusqu'au 10 juillet prochain afin qu'il participe à un maximum de matchs dans le Brasileiro.

Bien évidemment, le calcul dérange Pablo Longoria et l'OM. En France, on n'est pas très chaud à l'idée de laisser au Flamengo la possibilité de jouir de Gerson pour sept à huit match supplémentaires. Non seulement le milieu de terrain risque une blessure qui empièterait sur la préparation mais on redoute aussi le contrecoup d'une éventuelle saison à rallonge. Dans l'entourage de Gerson, on se range également derrière la position marseillaise...