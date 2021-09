OM - Mercato : McCourt fait une annonce forte sur le futur du club

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

La nouvelle est passée inaperçue tant les hautes sphères parisiennes se sont concentrées sur la visite d’Emmanuel Macron à Marseille. Et pourtant : Frank McCourt a lui aussi fait un petit crochet par sa ville d'adoption cette semaine. Si le président de la République en a profité pour annoncer en grande pompe un « plan d’investissement sans précédent » pour la cité phocéenne et demander à Dimitri Payet et Pablo Longoria de remporter la coupe de France, les intentions de McCourt étaient plus floues. Mais du positif est à retenir de son court séjour sur les bords de la Méditerranée.

Invité de l'UPE 13, ce jeudi soir à l'Orange Vélodrome, McCourt a tout d'abord tenu à saluer les grands patrons de la région avant de filer vers l'aéroport pour prendre son vol vers les Etats-Unis. « Il se passe quelque chose à Marseille », a-t-il souligné selon La Provence après avoir rencontré à plusieurs reprises le président Macron.

L’actionnaire de l’OM n’est est pas resté là et semble transformé en vrai Marseillais se projetant sur le futur. « S'il se dit satisfait des annonces pour Marseille, il a souligné qu'il était temps pour le club de ‘regarder vers le futur’, comme promesse de lendemains victorieux. Et c'est en Marseillais comme lui assurent ses amis américains qu'il s'est envolé vers les États-Unis », conclut le quotidien régional. Preuve que McCourt à l’OM est un plan qui a encore un avenir sur la durée malgré les rumeurs de rachat.

