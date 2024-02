OM Mercato : Gattuso déjà exaspéré par le tandem Benatia - Longoria ?

Zapping But! Football Club

Sale temps pour Gennaro Gattuso. En plus d’être entré dans l’histoire de l’OM par la petite porte, le technicien italien ne semble toujours pas comblé par l’effectif dont il dispose depuis son arrivée fin 2023. Les tractations opérées au mercato hivernal n’y auraient pas changé grand chose.

Selon L’Équipe, plusieurs sujets l’auraient crispé en interne : le départ de Renan Lodi à Al-Hilal alors que son groupe était déjà limité, l’épisode autour de Jonathan Clauss dont il ne souhaitait pas le transfert mais qu’il ne jugeait pas assez investi.

Gattuso enchaîne les frustrations en silence

Ensuite, Gattuso voulait des joueurs de côté pour son 4-3-3 et n’a pas été servi, à l’exception du retour de Luis Henrique. Sur le poste d’avant-centre, il a été exaucé, avec l’arrivée de Faris Moumbagna. Enfin, l’Italien serait toujours aussi déçu du niveau des jeunes intégrés au groupe pro et regretterait de ne pas avoir pu travailler avec plus de neuf ou dix joueurs de champ titulaires, depuis la fin décembre.

