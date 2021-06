OM - Mercato : Gerson a failli signer dans un autre club français (et ce n'est pas l'OL)

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Après des semaines de négociations, Pablo Longoria a conclu la première arrivée à l'OM, même si celle-ci ne pourra être officialisée qu'à partir de mercredi, jour d'ouverture du marché des transferts. Le milieu de terrain Gerson (24 ans), réclamé par Jorge Sampaoli, va s'engager pour cinq saisons. Il devrait être la sentinelle chargée d'orienter le jeu que recherche l'Argentin.

Si le directeur sportif de l'OL, Juninho, a tenté un coup de Trafalgar en cherchant à doubler l'OM pour le joueur du Flamengo, L'Equipe nous apprend ce dimanche que Gelson aurait pu découvrir dès 2020 et ça n'aurait pas été avec les Gones ! En effet, l'OGC Nice à l'époque dirigée par Patrick Vieira avait coché son nom sur ses tablettes. La raison pour laquelle le deal ne s'est pas conclu avec les Aiglons n'a cependant pas fuité.

Il faudra donc attendre encore quelques semaines avant de savoir quelle version de Gerson l'OM a recruté : le meilleur milieu de terrain du Brésil, comme il est considéré depuis deux ans, ou un flop absolu, souvenir qu'ont gardé l'AS Roma et la Fiorentina de son passage dans le Calcio entre 2016 et 2019…

#Gerson agreed personal terms with #OlympiqueMarseille for a contract until 2025. #OM are in advanced talks to reach an agreement with #Flamengo. #ASRoma will receive the 10% on the sale. #transfers https://t.co/0BVVz2SX6C