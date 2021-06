OM - Mercato : Gerson affiche un dernier souhait avant son arrivée à Marseille

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Mercredi dernier, l'Olympique de Marseille a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Flamengo pour le transfert de Gerson. Le milieu de terrain brésilien doit désormais rejoindre la cité phocéenne et y passer sa visite médicale avant de signer un contrat de cinq ans.

La future recrue olympienne, qui pourrait disputer cet été les Jeux Olympiques de Tokyo avec le Brésil, s'est exprimé sur son départ de Flamengo, affichant un dernier souhait avant de rejoindre l'OM.

"J'ai réalisé mon rêve en portant le maillot de Flamengo et j'espère que je pourrais le porter à nouveau. Je suis très heureux de tout ce que j'ai pu faire ici et maintenant, je vais profiter du peu de temps qu'il me reste au club", a-t-il confié dans des propos rapportés par la journaliste brésilienne, Raisa Simplicio.

Gerson sobre a despedida:



"Realizei o sonho de vestir o Manto Sagrado. Tá acabando, mas espero um dia voltar. Muito feliz por tudo que vivi aqui dentro. Espero que o Flamengo continue conquistando muitas coisas. Vou aproveitar o pouco tempo que ainda tenho" — Raisa Simplicio (@simpraisa) June 13, 2021