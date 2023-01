OM - Mercato : Gerson, les détails financiers de son transfert à Flamengo

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

L'OM et Flamengo ont trouvé un accord pour le transfert de Gerson, ce dimanche. Le milieu s'est rendu à Rio afin de passer sa visite médicale et l'officialisation de son retour au pays ne devrait plus tarder.

Selon le journaliste Venê Casagrande, spécialiste de Flamengo, le transfert est de l'ordre de 15 M€. Une somme dont le paiement sera échelonné sur les 5 années de contrat du joueur. Et le transfert prévoit aussi 1 M€ de bonus, dont 500 000 € en cas de victoire en coupe, en championnat du Brésil ou en Copa Libertadores. Avec un plafond d'1 M€ valable jusqu'à la fin du contrat du joueur.