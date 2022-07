OM - Mercato : Gerson s’embrouille avec Tudor, l’agent du Brésilien est à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

On apprenait hier en marge du match amical entre l'OM et le Betis Séville (1-1), qu'une altercation avait éclaté entre Gerson et son nouvel entraîneur Igor Tudor lors d'un entraînement ayant eu lieu la veille. Aujourd'hui, SportsMed dévoile que Marcao, le père (et agent) du joueur brésilien est actuellement à Marseille pour un rendez-vous avec Pablo Longoria.

L'avenir de Gerson menacé à Marseille ?

La rencontre entre Marcao et le président marseillais est prévue ce jeudi en fin de journée pour faire le point sur la situation du numéro 8 de l'OM. Gerson représente aujourd'hui la plus grande valeur marchande du club, et même si sa fin de saison à conquis le public du Vélodrome qui a envie de revoir le milieu de terrain, pour Longoria, personne n'est invendable. Le club a besoin de liquidités pour prolonger son mercato de reconstruction. Après un premier conflit avec le nouveau coach, Gerson pourrait servir l'Olympique dans ce domaine.