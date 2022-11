OM – Mercato : Gerson va toucher un beau pactole à Flamengo !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Mis de côté par Igor Tudor et en froid dans sa vie privée, Gerson serait sur le point de s'en aller de l'OM pour retrouver son ancien club au Brésil, Flamengo, seulement un an et demi après son arrivée en France. Et récemment, le deal aurait avancé d'un pas de plus, même si les deux clubs ne seraient toujours pas d'accord.

Selon le journaliste brésilien Julio Miguel Neto, Gerson s'est mis d'accord avec Flamengo pour un contrat de 5 ans, avec un salaire qui approche les 180 000€ mensuels. Une somme qui ferait de lui le joueur le mieux payé de Flamengo. À voir si le dossier se décantera dans les prochaines semaines...