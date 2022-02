OM - Mercato : Gerson vise déjà plus haut que Marseille, un ancien du LOSC met son grain de sel

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Gerson (24 ans) n’est pas pour rien dans la bonne tenue de l’OM cette saison. Après des débuts poussifs, le milieu de terrain brésilien a pris ses marques dans un collectif marseillais qu’il n’a jamais quitté en raison de l’insistance de Jorge Sampaoli d’en faire un titulaire indéboulonnable.

« Il y avait une grande attente autour de lui ce qui a rendu les choses un peu difficiles au début, décrypte dans L’Équipe Tulio De Melo, l’ancien buteur du LOSC qui a participé à son transfert. Il n’est pas encore à 100% mais il se rapproche de son meilleur niveau. Là, il est plus relax, moins nerveux et impatient. Il comprend le français, il prend du plaisir à jouer dans cette équipe et à évoluer au Vélodrome. Il m’a dit que l’ambiance lors du match contre Angers (5-2, le 4 février) était incroyable. Quand les Marseillais sont chauds, ils ressemblent aux supporters du Flamengo, et ça, ça plaît beaucoup à Gerson. De plus, il s’adapte aux changements de Sampaoli et fait avec. Il l’a choisi aussi pour ça, pour sa polyvalence et son intelligence à assimiler plusieurs postes. Ce n’est pas un problème. »

Ce qui pourrait être un problème, en revanche, ce sont les envies de Gerson en vue du mercato. Selon le quotidien sportif, le milieu de terrain brésilien n’entend en effet pas faire de vieux os à Marseille et se voit déjà « un jour aller encore plus haut, dans un top club européen. » Cet hiver, plusieurs clubs semblaient déjà intéressés...

