OM - Mercato : Gigot, une arrivée anticipée pour continuer à rêver de la Champions League ?

Pour éviter que chaque club ne fasse comme bon l'entendre, la FIFA a décidé d'ouvrir une fenêtre des transferts exceptionnelle jusqu'au 7 avril pour tous les joueurs évoluant en Russie. Ceux-ci, surtout les étrangers, peuvent donc aller jouer dans d'autres équipes, sans se soucier de leur contrat. C'est pour ça, par exemple, que Rémy Cabella a quitté Krasnodar et était à Saint-Etienne dimanche. Et c'est pour ça, peut-être que Samuel Gigot pourrait débarquer plus tôt à Marseille.

Le défenseur central de 28 ans, en fin de contrat en juin avec le Spartak Moscou et qui s'est mis d'accord avec l'OM le 29 janvier, fait l'objet de négociations entre Pablo Longoria et les dirigeants russes pour une arrivée immédiate. Les deux parties ont jusqu'à vendredi pour trouver un accord. Après quoi, Gigot pourra unilatéralement décider de son avenir. Un obstacle se dresse toutefois sur la route de Longoria : l'encadrement de la masse salariale marseillaise par la DNCG. Ce qui implique que pour que Gigot arrive, il faudrait soit que des joueurs baissent leur salaire, soit que l'un d'entre eux s'en aille...