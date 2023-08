OM - Mercato : Griezmann enflamme la Canebière avec un "allez l'OM"

Zapping But! Football Club OM : Longoria fait-il une grosse erreur avec le Mercato estival ?

Lors d’un live de Jérémie Berrié sur Twitch, Antoine Griezmann a adressé quelques mots à son ancien coéquipier de l'Atlético Madrid, Geoffrey Kondogbia, parti à l'Olympique de Marseille cet été. Le numéro 7 des Colchoneros et des Bleus en a profité pour envoyer un message aux supporters marseillais.

"Force à toi, grosse saison. Et allez l’OM"

"J’espère que tu vas bien. Juste pour te dire que j’étais très fier et très heureux de partager des moments dans le vestiaire, en dehors du terrain, sur le terrain avec toi. Je te souhaite le meilleur à Marseille. Et puis je t’attends à Madrid si tu as un ou deux jours, passe à la maison. Tu es le bienvenu. Force à toi, grosse saison. Et allez l’OM", a lâché Grizou, qui n'a jamais caché son attachement à l'OM depuis le début de sa carrière. Un "allez l'OM" qui ne manque pas d'enflammer les supporters olympiens.

