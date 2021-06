OM - Mercato : gros coup de froid dans un dossier bien avancé ?

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Plusieurs jours, déjà, qu'une rumeur tenace envoie le milieu de terrain danois de Valence, Daniel Wass, à l'OM. Une information donnée dans un premier temps par le média espagnol, la Cadena Ser, et confirmée par nos confrères de La Provence. Selon le quotidien marseillais, l'ancien joueur d'Evian Thonon-Gaillard accordait clairement sa priorité au club olympien, alors qu'il ne lui reste plus qu'un an de contrat avec le FC Valence.

Seul souci, et non des moindres, un autre média espagnol, Super Deporte, affirme qu'à ce jour le club espagnol n'a pas reçu la moindre proposition de Pablo Longoria. Autre information, donnée par Super Deporte, Valence n'aurait pas l'intention de se séparer du joueur, actuellement convaincant avec le Danemark à l'Euro.