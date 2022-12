OM - Mercato : gros coup de pression pour Gerson

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

C'est sans Gerson que l'OM a repris l'entraînement mercredi. Le milieu brésilien veut forcer son retour à Flamengo. Sur ESPN, le président du club de Rio s'est exprimé, et il a mis la pression sur Pablo Longoria.

« Le problème de Gerson, c'est qu'il a un contrat avec l'Olympique de Marseille, ce n'est pas seulement sa relation avec Flamengo qui décidera s'il viendra ou non », a expliqué Rodolfo Landim. Avant d'ajouter : « Il est important que Flamengo atteigne un dénominateur commun avec l'Olympique. Et pour l'instant, il y a une très grande distance entre la limite que nous serions prêts à atteindre et ce que l'Olympique exige. Je ne sais pas si c’est une stratégie de leur part d’essayer de mettre son prix au-dessus du niveau du réel. Tout cela rend cette arrivée non pas impossible, mais très, très difficile ». La balle est donc dans le camp olympien...