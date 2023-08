OM - Mercato : gros retournement de situation pour l'avenir de Mbemba

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Depuis le début de l'intersaison, tous les signaux plaidaient en faveur d'un départ de Chancel Mbemba de l'OM. Pablo Longoria avait clairement ouvert la porte à un transfert et Marcelino réclamait deux défenseurs centraux capables de bien relancer. Sans compter qu'avec Isaac Touré, Leonardo Balerdi et Samuel Gigot, il y avait quatre joueurs pour deux places. Le Congolais, poussé vers le banc par Igor Tudor lors de la deuxième partie de saison dernière et qui s'était remarquer par une interview au vitriol dans laquelle il pointait du doigt le manque d'ambition du club, semblait avoir un pied dedans, un pied dehors.

Marcelino a changé d'avis à son sujet

Mais tout a changé avec sa titularisation contre Reims (2-1) samedi. Une titularisation forcée, car Balerdi était suspendu. Après un début de match compliqué, le Congolais s'est bien ressaisi et a gagné une deuxième titularisation d'affilée face au Panathinaikos (2-1, 3 t.a.b. à 5) mardi. Match au cours duquel il s'est à nouveau montré très solide. Selon La Minuto OM, il aurait convaincu Marcelino de le conserver jusqu'à la fin de la saison. Une nouvelle que les supporters marseillais apprécieront !

La fiche de Chancel Mbemba

S’il y a une nouvelle à retenir malgré l’élimination, c’est d’avoir vu @mbemba22 dans le onze. L’entraîneur l’apprécie se dispenser d’un joueur comme lui ce n'est pas possible. Sauf retournement de situation, il sera encore à l’OM la saison prochaine. 🫡 #TeamOM pic.twitter.com/WvZwbTJb1u — 𝐋𝐚 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞 𝐎𝐌 (@LaMinuteOM_) August 16, 2023

Podcast Men's Up Life