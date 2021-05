OM - Mercato : Guendouzi a tenté un autre club avant de dire oui à Marseille

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Dans son édition du jour, L'Equipe fait le point sur le dossier Mattéo Guendouzi à l'OM. Le quotidien explique que le milieu de terrain, sous contrat avec Arsenal jusqu'en 2022, s'est mis d'accord avec le club phocéen sur un contrat et que Pablo Longoria doit désormais se mettre d'accord avec son homologue des Gunners sur une indemnité de transfert. Mais rien ne presse, surtout que Guendouzi, victime d'une fracture du métatarse en mai qui lui fera manquer l'Euro Espoirs, ne sera opérationnel qu'en septembre.

Un beau message pour Emery (Villarreal)

En Angleterre, parmi les supporters d'Arsenal, le départ du volcanique milieu de 22 ans ne laisse pas indifférent. Certains regrettent qu'il n'ait pas davantage eu sa chance depuis l'arrivée de Mikel Arteta, d'autres constatent que sa mentalité cadrait mal avec celle du club. Mais l'un d'entre eux, qui le suit sur les réseaux sociaux, a remarqué que Guendouzi avait fait un gros appel du pied à un ancien coach.

En effet, après la victoire d'Unai Emery en Europa League avec Villarreal mercredi, le Français s'est fendu d'un message très fort sur les réseaux sociaux : « Quelle aventure ! Ce football… Tellement classe et élégant ! Tu as réalisé le rêve d’une ville entière, d’un club et de ses supporters. Tu l’as fait ! Tu sais comment gagner des trophées ! Chapeau bas, monsieur Emery. Tu es si unique. J’ai été honoré et fier d’avoir eu l’opportunité d’évoluer à tes côtés. Les mots ne sont pas assez forts pour qualifier ta personnalité, ta bienveillance et ton authenticité dans les relations humaines ». Simple hommage à un coach avec qui il a travaillé de mai 2018 à novembre 2019 ? Peut-être. Sauf que lorsqu'Arsenal a gagné la FA Cup l'an dernier, Guendouzi a publié… une photo de son lieu de vacances ! L'hypothèse la plus probable est donc qu'il a tendu une perche à Unai Emery et Villarreal, qui disputeront la Champions League la saison prochaine. Sauf que l'Espagnole ne l'a pas saisie… ce qui devrait profiter à l'OM.