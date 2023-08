OM - Mercato : Guendouzi a deux belles pistes en Italie

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Malheureux mardi soir lors de l'élimination en Ligue des champions face au Panathinaïkos, Mattéo Guendouzi aspire toujours à quitter l'OM d'ici la fin du Mercato, ce qui est aussi la volonté du club. L'Equipe évoque sa situation.

L'Inter et la Lazio restent à l'affut

Selon le quotidien, la piste Aston Villa est à oublier et celle menant à West Ham s'est refroidie. "Les représentants du joueur restent optimistes sur la réactivité des écuries de Premier League, et deux belles pistes italiennes, la Lazio et l'Inter, existent." C'est donc peut-être plutôt du côté de l'Italie qu'il faut chercher le nom du futur club de l'ancien Gunner. A suivre...

