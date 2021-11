OM - Mercato : Guendouzi en remet une couche sur son avenir

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine?

Il l'a déjà dit en conférence de presse ou dans les colonnes de notre confrère Onze Mondial : Mattéo Guendouzi est très heureux de son expérience à Marseille et il n'a aucune envie de partir. Ça tombe bien, son option d'achat de 11 M€, négociée entre l'OM et Arsenal cet été, sera levée automatiquement en cas de maintien des Phocéens en Ligue 1, ce qui est plutôt bien parti. Ce dimanche dans Téléfoot, le milieu de terrain en a remis une couche sur sa volonté de rester longtemps à Marseille.

« Ça a été un choix mûrement réfléchi. A partir des premières conversations que j’ai pu avoir avec le coach Sampaoli et le président Longoria, j’ai su que c’était ce club qui était fait pour moi. J’ai su que c’était ce projet. J’étais convaincu que j’allais réussir de belles choses et je pense que c’est le meilleur choix que j’ai pu faire depuis longtemps. Cela fait 6 mois que je suis ici mais on dirait que ça fait déjà 6 ans que je suis à l’OM. J’ai beaucoup de temps de jeu et je me sens vraiment important dans l’équipe et j’espère que ça va continuer de nombreuses années comme ça. Je suis venu à l’OM pour m’inscrire dans la durée et, certes, j’appartiens à Arsenal de part ce prêt, mais je suis très bien ici et je suis venu à l’Olympique de Marseille pour m’inscrire dans la durée… »