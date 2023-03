OM - Mercato : Guendouzi finalement prolongé ?

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le plan de Pablo Longoria pour la prochaine intersaison était clair : vendre Mattéo Guendouzi au prix fort en Premier League et effectuer son recrutement avec les 30 à 40 M€ récupérés. Le président marseillais était tellement convaincu que son milieu de terrain allait lui rapporter gros qu'il a refusé de le vendre l'été dernier et cet hiver. C'est peut-être un mauvais calcul. Car, mal utilisé par Igor Tudor, qui le fait jouer trop haut sur le terrain, Guendouzi déçoit et n'est plus un titulaire indiscutable. Et forcément, cela risque de se répercuter sur sa cote.

"Je doute que les sommes sur lesquelles le club tablait arrivent cet été"

Sur RMC, Jonatan MacHardy est allé jusqu'à suggérer une prolongation de l'ancien joueur d'Arsenal et une vente à l'horizon 2024, quand il sera revenu à un meilleur niveau : « Guendouzi avait clairement été identifié comme la poule aux œufs d’or. Sa cote a baissé. Je me demande si l’intérêt de l’OM ne serait pas de le prolonger et de le garder une saison de plus. Car je doute que les sommes sur lesquelles tablait le club, une quarantaine de millions d’euros, arrivent cet été. Mais la tendance reste à un départ ».