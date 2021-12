OM - Mercato : Guendouzi, Kamara, Ünder, Milik, Amavi... Longoria déballe tout !

Zapping But! Football Club OM : le bilan de Florian Thauvin dans la cité phocéenne

Quel avenir pour Boubacar Kamara ?

« Les pourparlers sont ouverts depuis longtemps, ils se sont accentués dernièrement. C’est un actif important pour le club, je souhaite qu’il prolonge. Mais il n’y a pas qu’une partie dans des négociations, cela doit être la volonté générale. On a proposé différentes formules pour trouver un schéma où tout le monde s’épanouirait et se sentirait prêt à continuer. Affirmer que tu as proposé un maximum en négociation, ce n’est pas respectueux avec l’autre partie. Il y a match, le ballon est au milieu du terrain, tout le monde doit y mettre du sien. »

Amavi est-il black-listé par Sampaoli ?

« Il n’avait pas eu beaucoup de temps de jeu sur la deuxième partie de saison dernière. Un nouveau système, de nouvelles idées ont été mises en place à partir de juillet. À tous les acteurs de s’adapter, au quotidien, à cette nouvelle donne. Parfois, cela se fait facilement, parfois difficilement. On est plutôt sur une question de profil. Le coach a défini Amavi comme un pur latéral, alors que Luan Peres a une position hybride entre défenseur central et latéral. Tout le monde connaît le niveau réel de Jordan, il a un historique de performance. »

L’option d’achat de Milik sera-t-elle levée ?

« On a toujours parlé de l’opération Milik comme d’une opération compliquée. Mais c’est un joueur qui, à la fin, sera la propriété de l’OM. La question est plutôt : comment retrouver le vrai niveau de Milik ? Il revient d’une blessure sérieuse (genou). Il n’a pas fait la préparation pendant l’été, à une époque où l’équipe a beaucoup travaillé. C’est moins le cas maintenant. Toutes les formations qui disputent une compétition européenne connaissent ça : l’entraîneur est plus un directeur artistique quand on joue tous les trois jours. C’est difficile, à cette période, de créer des associations individuelles entre différents joueurs. »

Ünder, Guendouzi et Lopez seront-ils conservés ?

« Guendouzi et Ünder ? C’est lié au maintien. Pau Lopez, s’il dispute 20 matches. Ce sont des options pratiquement automatiques. »