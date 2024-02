OM Mercato : Guendouzi ouvre la porte à un retour à Marseille !

Prêté par l’OM avec option d’achat obligatoire sous conditions à l’issue de la saison, Mattéo Guendouzi n’a pas caché son souhait de revenir à Marseille tôt ou tard dans un entretien au CFC ce dimanche.

« Aujourd’hui, je suis très heureux à la Lazio. Je suis dans un grand club italien. On est en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Je travaille avec un très grand coach. Je suis titulaire. Je joue tous les matchs 90 minutes. Cela se passe très bien pour moi. Je suis épanoui là où je suis mais tout le monde connait l’attache que j’ai pour l’Olympique de Marseille, pour les supporters, pour cette ville…J’ai eu un vrai coup de foudre pour ce club. Forcément, c’est quelque chose qui pourra se passer dans le futur. On verra. Aujourd’hui, je ne me prends pas la tête. Je suis heureux là où je suis. Mais forcément, c’est quelque chose qui pourrait se passer… »